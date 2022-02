Cura del tumore alla prostata, premiato il Policlinico della Federico II. In Campania sei riconoscimenti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’è anche il Policlinico Federico II di Napoli tra le 94 strutture sanitarie italiane e le 6 campane premiate dalla fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il “Bollino Azzurro”. Il riconoscimento, alla sua prima edizione e il primo che la fondazione assegna per la salute dell’uomo, individua i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata. “Il tumore alla prostata – sottolinea Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia e direttore dell’Uoc di Urologia del Policlinico Federico II – è tra le malattie più diffuse negli uomini: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’è anche ilII di Napoli tra le 94 strutture sanitarie italiane e le 6 campane premiate dfondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salutedonna e di genere, con il “Bollino Azzurro”. Il riconoscimento,sua prima edizione e il primo che la fondazione assegna per la salute dell’uomo, individua i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con. “Il– sottolinea Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia e direttore dell’Uoc di Urologia delII – è tra le malattie più diffuse negli uomini: ...

