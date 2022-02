Coronavirus, mercoledì 23 febbraio: sono 5.639 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi, sono 14 i decessi, 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e 18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 2.527. Asl Roma 1: sono 1.186 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 697 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 644 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 316 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 5: sono 576 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel, su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639casi positivi,14 i decessi, 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e 18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 2.527. Asl Roma 1:1.186 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 2:697 icasi e 1 decesso. Asl Roma 3:644 icasi e 1 decesso. Asl Roma 4:316 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 5:576 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 6: ...

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di mercoledì 23 febbraio: 317 casi positivi tra Livorno e provincia, 2.956 in Toscana - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di mercoledì 23 febb.2022. I contagiati sono 803… - orvietonews : Coronavirus, in provincia di Viterbo accertati 244 casi positivi: Sono 244 i casi accertati di positività al Covid-… - LaNotiziaQuoti : Sono 893 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle ore 10.31 di… - USB_Basilicata : #Coronavirus | Aggiornamento mercoledì 23 febbraio: 536 guariti e 523 positivi in #Basilicata -