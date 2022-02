Commissione morte David Rossi | Marini | su suo pc niente video festini

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Dalle indagini di Genova vengono trovati degli accessi a dei siti" (erotici, ndr) "ma non sono rilevanti. Invece, di materiale utile ai fine dell'indagine sui cosiddettinon è stato trovato assolutamente nulla". Lo ha detto il procuratore facente funzioni di Siena, Nicola, ai commissari che gli chiedevano chiarimenti su quanto da lui stesso detto sempre in audizione cioè che "di fatto, non troviamo materiale erotico nei pc di". Sui '', ha detto, "tutti parlano da cinque anni di questima filmati non si sono mai visti". I commissari chiedevano se sia stato trovato materiale pornografico. L'ex responsabile della comunicazione di Banca Mps venne trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta da una finestra di Rocca Salimbeni, sede dell'istituto ...

Il magistrato, rispondendo alla raffica di domande davanti allaparlamentare istituita per fare luce sulladel manager Mps, ribatte punto per punto sui lati oscuri delle indagini ...Su David Rossi non c'era altra ipotesi se non quella del suicidio . A dirlo rispondendo allaparlamentare d'inchiesta sulladel capo comunicazione del Monte dei Paschi è stato il magistrato Nicola Marini , al momento procuratore facente funzioni di Siena e all'epoca dei ...Si aggiungono ancora dei tasselli nella faticosa ricostruzione della morte di David Rossi e delle indagini che seguirono il decesso. Si aggiungono, ancora una volta, per opera della commissione ...Di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta, Nicola Marini, all'epoca pubblico ministero di turno nel capoluogo toscano, riafferma la sua tesi: David decise di togliersi la vita ...