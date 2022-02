Calciomercato Napoli | già pronti i sostituti di Ghoulam e Insigne | i nomi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nonostante ilstia vivendo un momento molto intenso per quanto riguarda gli impegni sportivi, il ds azzurro Cristiano Giuntoli continua a pensare agli obiettivi di mercato. A fine stagione, infatti, Faouzie Lorenzo, entrambi in scadenza di contratto, saluteranno la maglia azzurra e sarà necessario sostituirli. Stando a ciò che riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Matias Oliveira. Il laterale difesivo è stato oggetto di una lunga trattativa col Getafe, che non ha voluto lasciarlo partire a metà stagione, rinviando il discorso a giugno. Il giocatore ha già accettato la destinazione, mentre le società hanno trovato l’intesa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 11 più 3 di bonus: un’operazione totale da 15 ...

Darius1926 : ??#Calciomercato Il #RealMadrid monitora #FabianRuiz per giugno. #Ancelotti lo ama.

Secondo quanto scrive.it , la dirigenza azzurra si inserisce per Scamacca per creare ... che potrebbe virare anche su altri obiettivi favorendo così ilche, in casa Sassuolo, ...Il Barcellona è arrivato oggi ae alloggia presso il noto Hotel Vesuvio, che affaccia proprio sul lungomare. Nel pomeriggio i catalani si sono spostati allo Stadio Diego Armando Maradona dove ...CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico del Barcellona nella conferenza di vigilia di Napoli-Barcellona, match di ritorno degli spareggi di Europa League ...IBRAHIMOVIC – Zlatan Ibrahimovic salta l’Udinese (anche oggi si è allenato a parte) ed è a forte rischio anche per il derby di Coppa Italia – più facile il rientro col Napoli, al momento -, spiega ...