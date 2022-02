Autostrade d’Italia | ecco le più care

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)quali sono le più? Quando viaggiamo per lunghi tratti con la nostra autovettura paghiamo il casello per usufruire dei servizi autostradali. Ma ci siamo mai chiesti quale tratta autostradale è la più cara? Uno studio tratto dalla sezione Motori di Gazzetta dello Sport ha sancito lepiù. Al primo posto troviamo la A33 Asti-Cuneo, dove circa 90 chilometri ci costano di pedaggio 20,40 euro mentre, al secondo c’è la A32 Torino-Bardonecchia dove il costo è di 12,60 euro per 72 chilometri. In Terza posizione troviamo la A5 Santhià-Aosta, che costa infatti 14,60 euro per 96 chilometri. A seguire, nella classifica delle, al quarto posto la A10 Savona-Ventimiglia: 113 km per ...