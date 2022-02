Almanacco del 23-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) al parco del giorno martedì 22 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la cattedra di San Pietro Apostolo il nome Pietro Che viene dal latino Pedro Stratos volta dal greco petros significato di pietra comune a entrambe le lingue Il proverbio dice genitori naviganti abbia sempre un occhio davanti sono nati oggi George Washington Giulietta Masina giù Barrymore Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi per Roger ovviamente puntuali come sempre a portarci i nostri clienti come sempre Allora buon compleanno Sara salutiamo invece Elisa Concita Lina e anche Claudio buona giornata anche aOk allora cominciamo subito buona giornata anche da Anna è che ci augura veramente una bellissima giornata Enrica Abbiamo veramente il pensiero andiamo viaggiamo andiamo subito in quel 22 febbraio del 1931 quando viene varata la Amerigo Vespucci Il Veliero della Marina ...