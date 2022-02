Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: Nadia Marsala offesa da Gemma Galgani per Massimiliano Bartolini. Tina Cipollari dice la sua. Tensione tra Daniela Manganaro e Giovanni Ledda. Armando Incarnato interviene, ma senza successo (Di martedì 22 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: nella puntata di oggi occhi puntati su Gemma Galgani, Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini. Cosa faranno? Che altro vedremo? Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: Nadia si sfoga contro Gemma e Tina Cipollari interviene Gemma Galgani ha smesso da un un po’ di essere corteggiata da Massimiliano Bartolini, ma a quanto pare la ferita è ancora aperta. Tanto che i battibecchi della torinese con Nadia Marsala (la dama che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 febbraio 2022)22: nella puntata di oggi occhi puntati su. Cosa faranno? Che altro vedremo?22si sfoga controha smesso da un un po’ di essere corteggiata da, ma a quanto pare la ferita è ancora aperta. Tanto che i battibecchi della torinese con(la dama che ...

Advertising

TizianaFerrario : sono già 61 mila le donne e i bambini scappati dalle città del #Donbass per paura degli scontri con l’esercito ucra… - TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - PaoloGentiloni : Grazie alle donne e agli uomini del sistema #sanitario. Se in questi due anni ci siamo sentiti meno soli lo dobbiam… - Alcor48018 : RT @mL_oppostodite: Non è che non esistono più gli uomini di una volta, è cambiato l'atteggiamento di noi donne. - momhrry94 : appena visto un tweet che dice che gli uomini gay si incazzano quando li chiamano donne o effeminati perché sono mi… -