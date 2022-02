Ucraina, la pericolosa ambiguità nel riconoscimento di Lugansk e Donetsk (Di martedì 22 febbraio 2022) La Russia ha riconosciuto le autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk, ma in quale forma territoriale? L'interrogativo può sembrare secondario nella drammatica dinamica in corso, invece è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) La Russia ha riconosciuto le autoproclamate repubbliche di, ma in quale forma territoriale? L'interrogativo può sembrare secondario nella drammatica dinamica in corso, invece è ...

jasonfrat1 : RT @Ronnie09522647: Adesso siamo in una fase molto pericolosa nella crisi tra Ucraina e Russia, con quest'ultima alla ricerca di se stessa… - ilcerbero : L'Italia è in guerra da circa due anni, dapprima della crisi Ucraina. Una guerra non dichiarata, molto subdola, ma… - Cinquantenni : @fratotolo2 pericolosa questa indipendenza se riconosciuta come un aggiramento alla sovranita' x territorio… - gfrisoli : RT @AntonioTalia: #BREAKING La #Russia specifica che il riconoscimento delle aree separatiste nell’#Ucraina orientale INCLUDE le zone contr… - mazzettam : RT @AntonioTalia: #BREAKING La #Russia specifica che il riconoscimento delle aree separatiste nell’#Ucraina orientale INCLUDE le zone contr… -