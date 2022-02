Totti: “Nessuna crisi con Ilary, state attenti a cosa dite.. di mezzo ci sono i bambini” (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Francesco Totti risponde alle voci circolate in queste ore, circa una sua presunta rottura con Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma lo ha fatto attraverso i social, mediante una storia pubblicata sul profilo della showgirl. Entrambi erano a cena, in un noto ristorante romano al centro della Capitale. E dal video non traspare alcuna aria di crisi tra i due. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione, perché dici. E ivanno rispettati e sinceramente miveramente stancato di dover smentire”. Francescorisponde alle voci circolate in queste ore, circa una sua presunta rottura conBlasi. L’ex capitano della Roma lo ha fatto attraverso i social, mediante una storia pubblicata sul profilo della showgirl. Entrambi erano a cena, in un noto ristorante romano al centro della Capitale. E dal video non traspare alcuna aria ditra i due. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...

