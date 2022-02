Si rinnova la partnership tra Snaitech e valore D (Di martedì 22 febbraio 2022) ( Milano, 22 febbraio 2022 ) - La collaborazione fondata sulla diffusione della Gender Equality, inaugurata l'anno scorso, proseguirà nel 2022 con tante iniziative formative per i dipendenti Milano, 22 febbraio 2022 – Snaitech ha confermato per il 2022 la sua adesione a valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata nell'affrontare il tema dell'equilibrio di genere e nel diffondere una cultura dell'inclusione a supporto dell'innovazione, del progresso e della crescita delle organizzazioni e del Paese. Annunciata lo scorso anno, la collaborazione con valore D ha permesso a Snaitech di aggiungere un tassello importante al percorso intrapreso ormai da tanti anni con lo scopo di diffondere all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e dell'equilibrio di genere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) ( Milano, 22 febbraio 2022 ) - La collaborazione fondata sulla diffusione della Gender Equality, inaugurata l'anno scorso, proseguirà nel 2022 con tante iniziative formative per i dipendenti Milano, 22 febbraio 2022 –ha confermato per il 2022 la sua adesione aD, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata nell'affrontare il tema dell'equilibrio di genere e nel diffondere una cultura dell'inclusione a supporto dell'innovazione, del progresso e della crescita delle organizzazioni e del Paese. Annunciata lo scorso anno, la collaborazione conD ha permesso adi aggiungere un tassello importante al percorso intrapreso ormai da tanti anni con lo scopo di diffondere all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e dell'equilibrio di genere, ...

