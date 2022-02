Roma, spaccio di droga a Tor Bella Monaca: 6 arresti, migliaia di dosi sequestrate (Di martedì 22 febbraio 2022) A Roma in distinte attività antidroga, in poche ore, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 6 persone con l'accusa di ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Ain distinte attività anti, in poche ore, i carabinieri della Stazione diTor, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato 6 persone con l'accusa di ...

