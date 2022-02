Rimini, aggredisce con un coltello l’ex moglie e il compagno: il pm aveva chiesto la custodia in carcere per stalking, ma il gip l’aveva negata (Di martedì 22 febbraio 2022) Ha accoltellato prima l’ex moglie, poi – più tardi – il suo presunto nuovo compagno, ferendoli entrambi in modo grave. Intorno alle 14 di martedì la Polizia ha fermato in un hotel di Rimini un 53enne albanese, Pellumb Jaupi, accusato di essere il responsabile delle due aggressioni. Nei suoi confronti era già in corso un’indagine per stalking nei confronti della donna, con la Procura di Rimini che a novembre aveva chiesto invano la custodia cautelare in carcere per una serie di comportamenti minacciosi e violenti che andavano avanti almeno da ottobre 2020. Il gip, però, aveva disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazioni, ritenendo che la misura fosse sufficiente a fronteggiare il rischio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ha accoltellato prima, poi – più tardi – il suo presunto nuovo, ferendoli entrambi in modo grave. Intorno alle 14 di martedì la Polizia ha fermato in un hotel diun 53enne albanese, Pellumb Jaupi, accusato di essere il responsabile delle due aggressioni. Nei suoi confronti era già in corso un’indagine pernei confronti della donna, con la Procura diche a novembreinvano lacautelare inper una serie di comportamenti minacciosi e violenti che andavano avanti almeno da ottobre 2020. Il gip, però,disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazioni, ritenendo che la misura fosse sufficiente a fronteggiare il rischio di ...

