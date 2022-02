Quattro udienze con prova in un’unica aula assembramento al Tribunale Civile

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 22 febbraio 2022) di Monica De Santis Spesso si parla di giustizia lenta. Di tempi troppo lunghi per un processo. Di tempi che si sono allungati ancora di più a causa della pandemia. Poi però capita che alla Cittadella Giudiziaria di?Salerno, nella palazzina del, un giudice fissa ben, tutte allo stesso orario e tutte con prove e tutte eda tenersi in un’del piano terra. Inutile dire che nell’, non adatta ad ospitare tutte quelle persone in tempi normali, ovvero quando il covid non c’era ancora, ieri mattina, era decisamente ancora meno adatta ad ospitare quello che si è venuto a creare, ovvero un vero e propriodi avvocati, testimoni, etc… Dunque un affollamento non richiesto, in barba a tutte le norme e le restrizioni anti covid ...