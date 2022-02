Piazza Piano di Corte, Fioretti (capogruppo Pd): “Limitare disagi per commercianti e residenti” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, a margine della riunione della commissione Attività Produttive di palazzo Mosti, la capogruppo del Pd al Comune di Benevento Floriana Fioretti ha formalizzato una richiesta di informazioni riguardante l’avvio dei lavori a Piazza Piano di Corte. “Nella fase che sta precedendo l’apertura del cantiere di Piazza Piano di Corte– spiega Floriana Fioretti – la poca informazione e la evidente disorganizzazione stanno generando più di un motivo di preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona. Mi sono fatta dunque portavoce delle loro legittime istanze chiedendo alla commissione Attività Produttive, di concerto con quella che si occupa dei Lavori ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, a margine della riunione della commissione Attività Produttive di palazzo Mosti, ladel Pd al Comune di Benevento Florianaha formalizzato una richiesta di informazioni riguardante l’avvio dei lavori adi. “Nella fase che sta precedendo l’apertura del cantiere didi– spiega Floriana– la poca informazione e la evidente disorganizzazione stanno generando più di un motivo di preoccupazione tra ie idella zona. Mi sono fatta dunque portavoce delle loro legittime istanze chiedendo alla commissione Attività Produttive, di concerto con quella che si occupa dei Lavori ...

