Open: Grasso, 'Leu vota contro, no presupposti per sollevare conflitto attribuzione' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Credo sia errato trascinare il Senato in un conflitto di attribuzione che non ha ragione di essere. Ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione". Così Pietro Grasso in aula al Senato nelle dichiarazioni di voto sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso Open annunciando il voto contrario di Leu. "La relazione considera l'acquisizione dei messaggi come sequestro di corrispondenza, e conclude 'che occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare e a prescindere che il sequestro avvenga verso terzi'. Vorrei che l'aula comprendesse l'abnormità di tale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Credo sia errato trascinare il Senato in undiche non ha ragione di essere. Ritengo che non ci siano iperundi". Così Pietroin aula al Senato nelle dichiarazioni di voto suldinell'ambito del casoannunciando il voto contrario di Leu. "La relazione considera l'acquisizione dei messaggi come sequestro di corrispondenza, e conclude 'che occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare e a prescindere che il sequestro avvenga verso terzi'. Vorrei che l'aula comprendesse l'abnormità di tale ...

Advertising

simonavitelli60 : RT @CarloSantaroni: la miseria di #leu e #grasso!! #Open #Senato #Renzi - TV7Benevento : Open: Grasso, 'Leu vota contro, no presupposti per sollevare conflitto attribuzione' - - CarloSantaroni : la miseria di #leu e #grasso!! #Open #Senato #Renzi - VincentRusso01 : Per fortuna che c'è gente in Parlamento come il Senatore Pietro Grasso #open #renzi -