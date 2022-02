Milano | occupato anche il liceo Volta | studenti in assemblea

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, occupato anche il liceo scientifico Volta -

Ultime Notizie dalla rete : Milano occupato

... dove gli studenti hanno organizzato un'assemblea nel cortile ed esposto lo striscione ' Volta' sulla facciata dell'istituto. Leggi anche >, il manager 'predatore sessuale' dal ...... documentarista che si èdi foca monaca per decenni, nonché presidente del Gruppo Foca ... In questo senso, Università di- Bicocca, Gruppo Foca Monaca APS e numerosi altri partner sono ...Una nuova scuola superiore occupata a Milano. Si tratta del liceo scientifico Alessandro Volta, dove gli studenti hanno organizzato un'assemblea nel cortile ed esposto lo striscione 'Volta occupato' ...Milano, 22 febbraio 2022 – Da decenni la foca monaca ... già nota la presenza della foca monaca – osserva Emanuele Coppola, documentarista che si è occupato di foca monaca per decenni, nonché ...