M5S, assemblea per blindare il nuovo statuto. Borrè: come andare contromano a fari spenti in autostrada (Di martedì 22 febbraio 2022) I vertici di M5S hanno deciso di indire l’assemblea degli iscritti per il 10 e 11 marzo con l’obiettivo di apportare le modifiche statutarie richieste ai fini dell’accesso al 2×1000 e anche per ‘blindare’ il nuovo statuto rispetto alle contestazioni che hanno originato il contenzioso in Tribunale. L’M5S procederà, dunque, ad una nuova votazione per apportare le modifiche statutarie richieste dalla Commissione di garanzia per gli statuti, altrimenti non può accedere al 2×1000,. La votazione servirà anche – spiegano fonti dei CinqueStelle – per ‘blindare‘ il nuovo statuto rispetto alle contestazioni che hanno congelato statuto e vertici 5 Stelle, compresa la leadership di Giuseppe Conte, sbalzato da cavallo. “E’ questa la strada concordata nei giorni ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) I vertici di M5S hanno deciso di indire l’degli iscritti per il 10 e 11 marzo con l’obiettivo di apportare le modifiche statutarie richieste ai fini dell’accesso al 2×1000 e anche per ‘’ ilrispetto alle contestazioni che hanno originato il contenzioso in Tribunale. L’M5S procederà, dunque, ad una nuova votazione per apportare le modifiche statutarie richieste dalla Commissione di garanzia per gli statuti, altrimenti non può accedere al 2×1000,. La votazione servirà anche – spiegano fonti dei CinqueStelle – per ‘‘ ilrispetto alle contestazioni che hanno congelatoe vertici 5 Stelle, compresa la leadership di Giuseppe Conte, sbalzato da cavallo. “E’ questa la strada concordata nei giorni ...

Advertising

Adnkronos : Assemblea #M5S sul #Greenpass. Coltorti: 'E' schiaffo agli italiani'. #notizie - SecolodItalia1 : M5S, assemblea per blindare il nuovo statuto. Borrè: come andare contromano a fari spenti in autostrada… - TV7Benevento : M5S: 10 e 11 marzo assemblea iscritti, voto per blindare Statuto dopo sentenza Napoli - - M5SER : SANITÀ, ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITÀ LA RISOLUZIONE DEL M5S. PICCININI: “RICHIESTA AL GOVERNO DEI FONDI PER COPR… - gioporce : RT @APatrignan: Conte all’assemblea M5s: “Calenda non ci vuole alleati? Nessuno si è mai detto disponibile. Renzi? Nulla a che vedere” – Vi… -