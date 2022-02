L'ex Juve Furino grave in ospedale: emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) MONCALIERI (Torino) - Giuseppe Furino, bandiera e giocatore simbolo della Juve tra gli anni Settanta e Ottanta, è stato ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri dopo una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022) MONCALIERI (Torino) - Giuseppe, bandiera e giocatore simbolo dellatra gli anni Settanta e Ottanta, è stato ricoverato nella Stroke Unit dell'Santa Croce di Moncalieri dopo una ...

Advertising

Omar59417381 : RT @GoalItalia: Giuseppe Furino ricoverato in ospedale: il leggendario ex capitano della Juve è stato colpito da emorragia cerebrale ?? ht… - stexin : RT @GoalItalia: Giuseppe Furino ricoverato in ospedale: il leggendario ex capitano della Juve è stato colpito da emorragia cerebrale ?? ht… - GoalItalia : Giuseppe Furino ricoverato in ospedale: il leggendario ex capitano della Juve è stato colpito da emorragia cerebral… - raffaelejosesti : RT @sportmediaset: Juve in ansia per l'ex bandiera Beppe #Furino. #SportMediaset - _DAGOSPIA_ : PAURA PER BEPPE FURINO: LA BANDIERA DELLA JUVE HA AVUTO UN'EMORRAGIA CEREBRALE -