Le Iene | Teo Mammucari contro il Gf Vip | “Vomito | è tutto finto”

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 febbraio 2022) Teoè l’attuale conduttore del Tv Show Le, in onda su Italia Uno, al fianco di Belén Rodriguez. Nonostante Teo sia un noto volto Mediaset, però, fra le pagine di Libero quotidiano ha avuto da ridire a proposito del programma più discusso del palinsesto, ovvero il Grande Fratello Vip. Da mesi il reality til punto sulla passione scoppiata tra Soleil Sorge e Alex Belli, quest’ultimo sposato con Delia Duran. Di recente, proprio tra le due donne, c’è stato un appassionato bacio che non ha mancato di far discutere.ha definito, tanto che i protagonisti del gioco, a detta sua, non saprebbero nemmeno il significato della parola “amore”: Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo. E’ ...