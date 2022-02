La tragedia di Claudio, morto a New York: “Era in isolamento, tra le ipotesi anche il suicidio” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDagli Stati Uniti, dove si è consumata la tragedia di Claudio Mandia, morto in circostanze ancora oscure in un college di New York alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, arrivano nuovi particolari che potrebbero aprire un altro capitolo doloroso tra le piste per accertare la verità su quanto successo. Secondo quanto riferiscono le fonti di cui danno notizia oggi il Corriere della Sera e la Repubblica, il giovane avrebbe ricevuto una punizione, consistente in un isolamento di tre giorni, con l’accusa di aver copiato un compito d’esame, importante perchè propedeutico in vista del diploma finale. Avrebbe avuto il timore di essere espulso. Per questo, tra le ipotesi formulate a New York e di cui riferiscono i media, compare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDagli Stati Uniti, dove si è consumata ladiMandia,in circostanze ancora oscure in un college di Newalla vigilia del suo diciottesimo compleanno, arrivano nuovi particolari che potrebbero aprire un altro capitolo doloroso tra le piste per accertare la verità su quanto successo. Secondo quanto riferiscono le fonti di cui danno notizia oggi il Corriere della Sera e la Repubblica, il giovane avrebbe ricevuto una punizione, consistente in undi tre giorni, con l’accusa di aver copiato un compito d’esame, importante perchè propedeutico in vista del diploma finale. Avrebbe avuto il timore di essere espulso. Per questo, tra leformulate a Newe di cui riferiscono i media, compare ...

