Kanye oltre lo specchio (Di martedì 22 febbraio 2022) Poter per un attimo staccare dal Kanye West del presente per immergersi appieno in quello del passato è un esercizio di astrazione che non può che aiutare nel non disperdere nell’aere il legame effettivo che ineluttabilmente si è creato con uno dei più grandi artisti che la musica rap ci abbia donato (stima d’impatto, non di gusto). Però, non esiste un Kanye di oggi senza quello di ieri, e viceversa. Il primo episodio della serie che ripercorre la sua storia si apre con un footage del presente, in una dinamica che suona ampiamente familiare: “Don’t tweet this”. Poi la telecamera stacca, si spegne, un leitmotiv della prima fase in tre atti della vita di Ye. Il commento più frequente davanti a Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy è “ora capisco perché Kanye è così”. La sua è una storia di incomprensioni. In apertura, è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Poter per un attimo staccare dalWest del presente per immergersi appieno in quello del passato è un esercizio di astrazione che non può che aiutare nel non disperdere nell’aere il legame effettivo che ineluttabilmente si è creato con uno dei più grandi artisti che la musica rap ci abbia donato (stima d’impatto, non di gusto). Però, non esiste undi oggi senza quello di ieri, e viceversa. Il primo episodio della serie che ripercorre la sua storia si apre con un footage del presente, in una dinamica che suona ampiamente familiare: “Don’t tweet this”. Poi la telecamera stacca, si spegne, un leitmotiv della prima fase in tre atti della vita di Ye. Il commento più frequente davanti a Jeen-yuhs: ATrilogy è “ora capisco perchéè così”. La sua è una storia di incomprensioni. In apertura, è ...

Advertising

LaLu_Luuu : RT @Allampino: Penso che stiamo vedendo i momenti migliori di Kanye West su Instagram. Il meme sulla Civil War è oltre ogni cosa che abbia… - thelakesq : ah kanye é gemelli ho capito oltre al suo disturbo qual è il problema - monkeilritorno : ci sono anche casi molto più gravi di kanye con episodi pericolosi che vanno oltre allo shitposting, ma COSA POSSIA… - STORMISKELLYBAG : @firepuma14222 @bvstiadiSatana @SVFL0W3R Non trova le parole per scrivere delle scuse pubbliche però le trova per u… - xotourr2 : @ecilaotter @gltterden kim divorzia con kanye togliendo anche praticamente la custodia dei bambini kanye vuole rive… -