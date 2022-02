Inter | Inzaghi trema | esonero in arrivo | si libera un big

Leggi su goalnews

(Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News, addio: Simeone è il nuovo allenatore? Simonepunta all'immunità??? In uno scenario di mercato davvero clamoroso dell', Marotta è pronto a chiudere per riportare in Italia l'allenatore, che ha già giocato in Serie A da calciatore. Aggiornato il mercato dell'ad eccezione di Simone, che sta attraversando una situazione molto complicata. Il risultato per ora non premia il tecnico del Piacenza che ha rischiato di perdere scudetto e Champions. Secondo le ultime notizie di mercato nerazzurro, Simeone potrebbe essere il sostituto dila prossima stagione. E' una mossa di Marotta, che potrebbe provare ad attaccare Jolo, pronto per essereto dall'Atletico Madrid a fine stagione. Tutte le notizie: ...