Insulti razzisti | «Scimmia | torna nella giungla» Il calciatore 21enne reagisce così

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 febbraio 2022)ad undell’Heraclea Monti Dauni, luie l’arbitro sospende la partita Ancora una volta episodio di razzismo nel calcio. Ci troviamo nel campionato dilettanti di Prima Categoria e la vittima di questa situazione è Abdoulaye Fofana, un giovanedi 21 anni della Guinea che gioca per la formazione Heraclea dei Monti Dauni. Glisono partiti durante l’incontro di ritorno con l’Altavilla Irpina che si è disputato domenica scorsa, ma come riportato dall’Ansa, erano già partiti dall’incontro di andata. Questa volta, ormai esasperato, il giovaneha reagito alle offese, inveendo contro chi lo attaccava. In campo si è scatenata una piccola rissa, al termine della quale l’arbitro ha deciso di sospendere la ...