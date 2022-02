«Il Tottenham ha vinto in contropiede». Conte non ci sta e sfotte Guardiola sui social (Di martedì 22 febbraio 2022) Antonio Conte non molla niente. Non gli è bastato battere il Manchester City con un gol al 94? riaprendo la lotta per il titolo della Premier. Si è attaccato alla maglia social di Guardiola e non ha intenzione di lasciarlo andare. Perché Guardiola ha detto che il Tottenham avrebbe vinto grazie alla difesa e al contropiede. E non sia mai… Antonio Conte ha preso Instagram ha risposto, sfottendolo. Ha postato le clip di tutti e tre i gol di sabato sera con la didascalia: ‘contropiede?!? Forse no…’, con tanto di emoji sorridenti fino alle lacrime. In particolare il gol di Kane arriva dopo una azione di 12 passaggi con gli Spurs che accerchiavano il City in difesa. Dopo la sconfitta Guardiola ha detto: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Antonionon molla niente. Non gli è bastato battere il Manchester City con un gol al 94? riaprendo la lotta per il titolo della Premier. Si è attaccato alla magliadie non ha intenzione di lasciarlo andare. Perchéha detto che ilavrebbegrazie alla difesa e al. E non sia mai… Antonioha preso Instagram ha risposto,ndolo. Ha postato le clip di tutti e tre i gol di sabato sera con la didascalia: ‘?!? Forse no…’, con tanto di emoji sorridenti fino alle lacrime. In particolare il gol di Kane arriva dopo una azione di 12 passaggi con gli Spurs che accerchiavano il City in difesa. Dopo la sconfittaha detto: ...

