Giustizia e salario minimo, il M5S aspetta. Incerta la strategia sui territori dove 5S e Pd sono alleati in alcune città e contro in altre (Di martedì 22 febbraio 2022) “Sembrava quasi più un discorso al Movimento cinque stelle che agli stessi membri del Pd”, scherza qualcuno nelle chat pentastellate. Eppure, al di là delle facili battute, è questa la sintesi di come siano state recepite dal M5S le parole pronunciate da Enrico Letta ieri in direzione dem (leggi l’articolo). Parole che di fatto hanno sigillato l’alleanza con i pentastellati, restringendo di fatto il campo. Queste, infatti, sono state le condizioni espressa da Giuseppe Conte – sebbene il tanto atteso faccia a faccia che pure era stato annunciato nei giorni scorsi, finora non c’è stato – soprattutto dopo l’apertura dello stesso Letta all’indirizzo, tra gli altri, di Carlo Calenda. I Cinque stelle, però, erano stati chiari nel porre un aut-aut. E ieri a ribadirlo ancora una volta è stato il senatore pentastellato Gianluca Ferrara: “Lo yorkshire che si crede pastore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) “Sembrava quasi più un discorso al Movimento cinque stelle che agli stessi membri del Pd”, scherza qualcuno nelle chat pentastellate. Eppure, al di là delle facili battute, è questa la sintesi di come siano state recepite dal M5S le parole pronunciate da Enrico Letta ieri in direzione dem (leggi l’articolo). Parole che di fatto hanno sigillato l’alleanza con i pentastellati, restringendo di fatto il campo. Queste, infatti,state le condizioni espressa da Giuseppe Conte – sebbene il tanto atteso faccia a faccia che pure era stato annunciato nei giorni scorsi, finora non c’è stato – soprattutto dopo l’apertura dello stesso Letta all’indirizzo, tra gli altri, di Carlo Calenda. I Cinque stelle, però, erano stati chiari nel porre un aut-aut. E ieri a ribadirlo ancora una volta è stato il senatore pentastellato Gianluca Ferrara: “Lo yorkshire che si crede pastore ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Giustizia e salario minimo, il #M5S aspetta. Incerta la strategia sui territori dove 5S e Pd sono alleati in alcune cit… - LaNotiziaTweet : Giustizia e salario minimo, il #M5S aspetta. Incerta la strategia sui territori dove 5S e Pd sono alleati in alcune… - FedericaPrz : RT @Know_How_To_Do: Tutti concentrati a capire se c’è un no definitivo a Conte, se #Calenda ammicca alla Lega, se il simbolo ci sarà. Nessu… - Marcell16569064 : RT @Cavalodiritorno: Nessuna posizione chiara su cannabis,eutanasia,salario minimo,persino sui vergognosi referendum giustizia. Qualcuno sp… - GervasioHya : @Corriere Letta ma chissenefrega della giustizia fai il salario minimo ora e basta , fai finalmente qualcosa di sinistra svegliati !!!! -