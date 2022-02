Francesco Paolantoni, infortunio per il comico: ricoverato in ospedale 'Mannaggiaaa' (Di martedì 22 febbraio 2022) Per lui 'Tutto è possibile'. Anche registrare video in ambulanza o in ospedale. Il comico napoletano Francesco Paolanton i, protagonista del programma di rai2 'Stasera tutt è possibile', è ricoverato ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Per lui 'Tutto è possibile'. Anche registrare video in ambulanza o in. IlnapoletanoPaolanton i, protagonista del programma di rai2 'Stasera tutt è possibile', è...

Advertising

GretaSmara : Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono le star di questo programma #staseratuttoèpossibile - memibor : Maurizio Casagrande, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono il trio delle meraviglie. Risate assicurate ?? #step… - Italia_Notizie : Brutto incidente per Francesco Paolantoni: il comico finisce in ospedale - CaffeFou : Brutto incidente per Francesco Paolantoni: il comico finisce in ospedale #madeinsud #rai2 #stefanodemartino… - GretaSmara : Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Pintus, Maurizio Casagrande e Jonathan Kashanian nella stessa puntata ?????? #staseratuttoèpossibile -