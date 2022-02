Don Matteo 13 shock: è successo sul set a Nino Frassica (Di martedì 22 febbraio 2022) Sul set di Don Matteo 13 sono scoppiate lacrime: ecco cosa è accaduto ecco cosa è successo sul setSi avvicina sempre più il grande debutto di Don Matteo 13. La serie televisiva, quest’anno come in molti sapranno non vedrà il grande protagonista Terence Hill che ha lasciato il suo personaggio a Raul Bova. Man mano le riprese stanno terminando e sono tanti i personaggi a salutare i propri fan sui social. Poche ore fa a postare un video sul suo account ufficiale è stato Domenico Pinelli, il simpatico Zappavigna, brigadiere spesso preso di mira Nino Frassica. Lo stesso artista siciliano ha smascherato una componente della troupe, colta in lacrime dopo aver salutato il personaggio interpretato da Domenico Pinelli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è ... Leggi su formatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Sul set di Don13 sono scoppiate lacrime: ecco cosa è accaduto ecco cosa èsul setSi avvicina sempre più il grande debutto di Don13. La serie televisiva, quest’anno come in molti sapranno non vedrà il grande protagonista Terence Hill che ha lasciato il suo personaggio a Raul Bova. Man mano le riprese stanno terminando e sono tanti i personaggi a salutare i propri fan sui social. Poche ore fa a postare un video sul suo account ufficiale è stato Domenico Pinelli, il simpatico Zappavigna, brigadiere spesso preso di mira. Lo stesso artista siciliano ha smascherato una componente della troupe, colta in lacrime dopo aver salutato il personaggio interpretato da Domenico Pinelli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è ...

Advertising

italianspainish : @againsadly @againsadly pure io queste più tante altre .. ma poi don Matteo nel cuore x sempre ed anche braccialett… - _DAGOSPIA_ : GRAMELLINI CRITICA DON MATTEO SELMO, IL PRETE CHE HA CANTATO BRIVIDI: ' MA DAVVERO QUALCUNO...'… - BovaSpain : Raoul Bova/Don Matteo sta arrivando - Politica__Mente : @AmbrosiniVitale @TakaBanda1 @luigidimaio Don Matteo, è il cugino di DON Matteo... - LauraFRomagnosi : @Carax971 In realtà piaccia o no la rai produce da sempre serie di un certo spessore e in alcuni casi veramente bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo L'omelia da "Brividi" buca il video al Tg1 Senza volere, perché non era questa la sua intenzione, è diventata un fenomeno mediatico su Tik Tok e poi persino al Tg1 l'omelia di don Matteo Selmo, il co - parroco di Lonato, che per spiegare il messaggio di Gesù ai fedeli ha intonato le canzoni sanremesi di Blanco e di Gianni Morandi alla messa domenicale. Dopo Tik Tok, il ...

Omelia cantata su Sanremo, Gianni Morandi chiama il sacerdote di Lonato LONATO. Gianni Morandi è rimasto colpito dalla speciale omelia che don Matteo Selmo, parroco di Lonato, nel Bresciano, ha dedicato alle tre canzoni prime classificate al Festival di Sanremo , tra cui la sua "Apri tutte le porte". "Mi ha telefonato la sua segretaria ...

“Don Matteo” sta arrivando Tv Sorrisi e Canzoni I russi nel Donbass, la sfida di Putin Un prete canta i successi dell’ultimo Sanremo durante la Messa, viene rilanciato da Gianni Morandi sui social e ottiene il suo quarto d’ora di celebrità televisiva: si chiama pure don Matteo. Niente ...

22a Giornata di Raccolta del Farmaco, A Verona sono stati raccolti circa 13.000 medicinali coordinatore regionale della Fondazione Banco Farmaceutico Matteo Vanzan, Fabrizio Abrescia presidente di Medici per la Pace ODV, Paolo Costa volontario Medici per la Pace ODV, don Matteo Simonelli e ...

Senza volere, perché non era questa la sua intenzione, è diventata un fenomeno mediatico su Tik Tok e poi persino al Tg1 l'omelia diSelmo, il co - parroco di Lonato, che per spiegare il messaggio di Gesù ai fedeli ha intonato le canzoni sanremesi di Blanco e di Gianni Morandi alla messa domenicale. Dopo Tik Tok, il ...LONATO. Gianni Morandi è rimasto colpito dalla speciale omelia cheSelmo, parroco di Lonato, nel Bresciano, ha dedicato alle tre canzoni prime classificate al Festival di Sanremo , tra cui la sua "Apri tutte le porte". "Mi ha telefonato la sua segretaria ...Un prete canta i successi dell’ultimo Sanremo durante la Messa, viene rilanciato da Gianni Morandi sui social e ottiene il suo quarto d’ora di celebrità televisiva: si chiama pure don Matteo. Niente ...coordinatore regionale della Fondazione Banco Farmaceutico Matteo Vanzan, Fabrizio Abrescia presidente di Medici per la Pace ODV, Paolo Costa volontario Medici per la Pace ODV, don Matteo Simonelli e ...