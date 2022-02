Decreto Milleproroghe 2022, ok dalla Camera: le novità della conversione in legge (Di martedì 22 febbraio 2022) È arrivato nella pomeriggio del 22 febbraio l’ok definitivo della Camera al Disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe, il Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che proroga al 2022 diverse scadenze originariamente previste per la fine dell’anno scorso. La Camera aveva già confermato la fiducia nella giornata precedente, parola passerà al Senato per l’approvazione definitiva. All’interno del Disegno di legge, infatti, sono presenti diverse disposizioni che riguardano le assunzioni nella Pubblica amministrazioni, ma viene anche esteso al 31 marzo 2022 il termine per il ritorno in servizio dei medici pensionati per la lotta alla ... Leggi su leggioggi (Di martedì 22 febbraio 2022) È arrivato nella pomeriggio del 22 febbraio l’ok definitivoal Disegno dididel, ilrecante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che proroga aldiverse scadenze originariamente previste per la fine dell’anno scorso. Laaveva già confermato la fiducia nella giornata precedente, parola passerà al Senato per l’approvazione definitiva. All’interno del Disegno di, infatti, sono presenti diverse disposizioni che riguardano le assunzioni nella Pubblica amministrazioni, ma viene anche esteso al 31 marzoil termine per il ritorno in servizio dei medici pensionati per la lotta alla ...

