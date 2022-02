Cormano | un “labirinto” per arrivare alla droga | arrestato

(Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un 46enne pregiudicato, residente aè statoPolizia di Stato, commissariato Comasina dopo un lungo pedinamento che ha portato a scoprire tre chili e mezzo di. Il cormanese trafficava in stupefacenti, ma aveva abilmante nascosto il suo “tesoro” nel baule di un’auto parcheggiata in un garageBovisa. Non solo, perché ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cormano labirinto

Il Notiziario

... 41), Brescia (Via, 390) e Legnano (Via per Busto, 33/A), caratterizzati dalla presenza ... Pioltello,, Segrate, Cologno Monzese e Cinisello Balsamo, saranno trasformate in 1.568.000 ...... 41), Brescia (Via, 390) e Legnano (Via per Busto, 33/A), caratterizzati dalla presenza ... Pioltello,, Segrate, Cologno Monzese e Cinisello Balsamo, saranno trasformate in 1.568.000 ...