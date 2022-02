Calenda dice “mai con M5S e Fratelli d’Italia” e poi decide di appoggiare Bucci a Genova (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal palco del primo congresso di Azione come partito politico, del quale era stato appena eletto segretario, lo scorso 19 febbraio Carlo Calenda aveva indicato la strada maestra per orientarsi nelle alleanze: “Non dialoghiamo e non accettiamo il confronto con M5s e Fdi: è una scelta netta e definita perché il dialogo parte da valori comuni”. Niente “populisti” e “sovranisti”, quindi. Una chiusura totale accolta con freddezza dal segretario del Pd Enrico Letta, che con il Movimento 5 Stelle ha consolidato l’unità di intenti su alcuni temi. Ma a quanto pare non c’è da preoccuparsi, almeno non così tanto: ieri a Mezz’Ora in Più ospite di Lucia Annunziata, Calenda ha annunciato che Azione sosterrà la candidatura del sindaco uscente Marco Bucci per le amministrative di Genova. “Ci sono Comuni – ha detto l’ex candidato al ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal palco del primo congresso di Azione come partito politico, del quale era stato appena eletto segretario, lo scorso 19 febbraio Carloaveva indicato la strada maestra per orientarsi nelle alleanze: “Non dialoghiamo e non accettiamo il confronto con M5s e Fdi: è una scelta netta e definita perché il dialogo parte da valori comuni”. Niente “populisti” e “sovranisti”, quindi. Una chiusura totale accolta con freddezza dal segretario del Pd Enrico Letta, che con il Movimento 5 Stelle ha consolidato l’unità di intenti su alcuni temi. Ma a quanto pare non c’è da preoccuparsi, almeno non così tanto: ieri a Mezz’Ora in Più ospite di Lucia Annunziata,ha annunciato che Azione sosterrà la candidatura del sindaco uscente Marcoper le amministrative di. “Ci sono Comuni – ha detto l’ex candidato al ...

