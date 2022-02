Cagliari-Napoli: Mertens tra i peggiori, pioggia di insufficienze nei quotidiani (Di martedì 22 febbraio 2022) I quotidiani non risparmiano il belga Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Cagliari, uno dei peggiori in campo è stato Dries Mertens, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 febbraio 2022) Inon risparmiano il belga Ilnon va oltre il pareggio contro il, uno deiin campo è stato Dries, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - RavelliLorenzo : Comunque la maglia del Napoli con il volto di Maradona è una delle cafonate più grandi che abbia mai visto in un c… - corrmezzogiorno : #Napoli Cagliari-Napoli, un tifoso arrestato e tre denunciati dopo gli scontri -