Basket: Ettore Messina riflette sul rinnovo con l’Olimpia Milano, Spurs all’orizzonte? (Di martedì 22 febbraio 2022) l’Olimpia Milano è fresca di successo nella Coppa Italia di Basket 2022 e in piena corsa tanto in campionato quanto in Eurolega, ma ci sono ancora da sciogliere alcuni dubbi circa il futuro dell’allenatore Ettore Messina, che si deciderà solamente a fine stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al tecnico sarebbe stata proposta un’opzione di rinnovo biennale a settembre, dopo la sconfitta in finale di campionato contro la Virtus Bologna, ma Messina avrebbe preso tempo per riflettere e valutare le opzioni. Basket, Ettore Messina: “Mitoglou tornerà contro l’Olympiacos, per Shields ci vorrà di più” Il 62enne nativo di Catania ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia e in ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022)è fresca di successo nella Coppa Italia di2022 e in piena corsa tanto in campionato quanto in Eurolega, ma ci sono ancora da sciogliere alcuni dubbi circa il futuro dell’allenatore, che si deciderà solamente a fine stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al tecnico sarebbe stata proposta un’opzione dibiennale a settembre, dopo la sconfitta in finale di campionato contro la Virtus Bologna, maavrebbe preso tempo perre e valutare le opzioni.: “Mitoglou tornerà contro l’Olympiacos, per Shields ci vorrà di più” Il 62enne nativo di Catania ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia e in ...

