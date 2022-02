Atalanta, la gioia di Hateboer: è nato suo figlio James (Di martedì 22 febbraio 2022) Bergamo. In una stagione (quella calcistica) tra alti e bassi a livello personale, arriva una piccola grande gioia per Hans Hateboer: l’esterno olandese dell’Atalanta è diventato papà del piccolo James. L’annuncio è arrivato dalle pagine social della società nerazzurra, che ha pubblicato un post in cui si congratula con il suo numero 33 ma anche con la mamma Elisa: Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Bergamo. In una stagione (quella calcistica) tra alti e bassi a livello personale, arriva una piccola grandeper Hans: l’esterno olandese dell’è diventato papà del piccolo. L’annuncio è arrivato dalle pagine social della società nerazzurra, che ha pubblicato un post in cui si congratula con il suo numero 33 ma anche con la mamma Elisa:

