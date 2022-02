Arriva Truth, ma il social di Trump debutta con problemi tecnici (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Debutto con ostacoli per ‘Truth social’ la piattaforma social collegata a Donald Trump apparsa sull’App Store di Apple in tempo per il Presidents Day: diversi utenti che hanno provato a iscriversi hanno ricevuto avvisi di errore o sono stati inseriti in lunghe liste di attesa. Numerosi tentativi di registrazione su Truthsocial.com sono stati accolti con un messaggio “405 non consentito”. L’alternativa ‘Make America Great Again’ a Twitter – che ha cacciato Trump dalla sua piattaforma dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021 – è stata creata da Trump Media & Technology Group. L’ex deputato repubblicano Devin Nunes è l’amministratore delegato della società di nuove tecnologie dell’ex presidente. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Debutto con ostacoli per ‘’ la piattaformacollegata a Donaldapparsa sull’App Store di Apple in tempo per il Presidents Day: diversi utenti che hanno provato a iscriversi hanno ricevuto avvisi di errore o sono stati inseriti in lunghe liste di attesa. Numerosi tentativi di registrazione su.com sono stati accolti con un messaggio “405 non consentito”. L’alternativa ‘Make America Great Again’ a Twitter – che ha cacciatodalla sua piattaforma dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021 – è stata creata daMedia & Technology Group. L’ex deputato repubblicano Devin Nunes è l’amministratore delegato della società di nuove tecnologie dell’ex presidente. L'articolo proviene da Sbircia la ...

