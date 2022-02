Antonio Medugno | tremenda gaffe al GF VIP | la furia dei fan

Leggi su chenews

(Di martedì 22 febbraio 2022)commette unaall’interno del Grande Fratello Vip che non passa inosservata e che scatena anche una parte dei fan che seguono il programma. Torna ancora al centro dell’attenzione il Gf Vip che proprio ieri sera ha decretato il nome di un nuovo eliminato dalla casa più spiata d’Italia, ma che al suo interno ha ancora uno dei due ultimi concorrenti entrati proprio nelle ultime settimane. screen tvProprio lui è stato protagonista nelle scorse ore di unadavvero epica che ha lasciato tutti senza parole e che ha fatto anche storcere il naso a parecchi telespettatori che seguono il programma, ma prima di svelarvi di che cosa si tratta, la cosa pare non riguardare propriamente le dinamiche della casa. Ma allora che cosa è accaduto di tanto grave da non ...