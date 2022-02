Amdist The Darkness di Emanuele Pisa (Di martedì 22 febbraio 2022) Emanuele Pisa, classe ’99, napoletano di nascita, ha vissuto in tutta Italia spostandosi con la famiglia per il lavoro del padre. La sua prova d’esordio come scrittore lascia intravedere questa propensione al viaggio vissuta sempre come avventura sia fuori che dentro di sé. Poco più che ventenne decide, infatti, tentare l’esperienza di vivere fuori dai confini nazionali trasferendosi a Londra. Lì si ambienta senza patemi da emigrante, lavora e vive fino alla comparsa del virus che ha rivoluzionato il mondo e ha stravolto il nostro modus vivendi. Con l’incertezza scaturita dal Covid-19, Pisa sceglie di rientrare a Napoli e durante i giorni più bui della pandemia dà concretezza al suo mondo interiore, che finisce sulla pagina bianca per dare vita a “Amidst the Darkness”, in cui si assiste alla costruzione di un mondo ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022), classe ’99, napoletano di nascita, ha vissuto in tutta Italia spostandosi con la famiglia per il lavoro del padre. La sua prova d’esordio come scrittore lascia intravedere questa propensione al viaggio vissuta sempre come avventura sia fuori che dentro di sé. Poco più che ventenne decide, infatti, tentare l’esperienza di vivere fuori dai confini nazionali trasferendosi a Londra. Lì si ambienta senza patemi da emigrante, lavora e vive fino alla comparsa del virus che ha rivoluzionato il mondo e ha stravolto il nostro modus vivendi. Con l’incertezza scaturita dal Covid-19,sceglie di rientrare a Napoli e durante i giorni più bui della pandemia dà concretezza al suo mondo interiore, che finisce sulla pagina bianca per dare vita a “Amidst the”, in cui si assiste alla costruzione di un mondo ...

“Amidst the darkness” il libro d’esordio di Emanuele Pisa Nel libro si assiste alla costruzione di un mondo che ha vissuto un’ennesima guerra e dal quale è sorto un nuovo ordine mondiale.

Emanuele Pisa, classe ’99, napoletano di nascita, ha vissuto in tutta Italia spostandosi con la famiglia per il lavoro del padre. La sua prova d’esordio come scrittore lascia intravedere questa propen ...Nel libro si assiste alla costruzione di un mondo che ha vissuto un’ennesima guerra e dal quale è sorto un nuovo ordine mondiale.