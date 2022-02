“Ve lo posso dare per certo”: la notizia sul futuro societario (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il piazzamento quantomeno in Champions League è l’obiettivo che resta primario in casa Napoli, anche se l’opportunità di poter lottare per lo Scudetto si fa a dir poco golosa. Uno scenario, quello del ritorno nella massima competizione, che potrebbe portare respiro nelle casse azzurre, che tanto hanno sofferto i mancati introiti tra mancata Champions e crisi pandemica. Il giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro societario. spiegando che la crisi ha portato i conti del club azzurro in lieve rosso. Di conseguenza, De Laurentiis si vede costretto a riflettere e, forse, a prendere qualche decisione. “Che il Napoli sia osservato da network o banche d’affari è certo“, rivela Corbo all’interno dell’articolo. “De Laurentiis deve essere pronto ad esaminare le proposte. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il piazzamento quantomeno in Champions League è l’obiettivo che resta primario in casa Napoli, anche se l’opportunità di poter lottare per lo Scudetto si fa a dir poco golosa. Uno scenario, quello del ritorno nella massima competizione, che potrebbe portare respiro nelle casse azzurre, che tanto hanno sofferto i mancati introiti tra mancata Champions e crisi pandemica. Il giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica fa il punto della situazione in merito al. spiegando che la crisi ha portato i conti del club azzurro in lieve rosso. Di conseguenza, De Laurentiis si vede costretto a riflettere e, forse, a prendere qualche decisione. “Che il Napoli sia osservato da network o banche d’affari è“, rivela Corbo all’interno dell’articolo. “De Laurentiis deve essere pronto ad esaminare le proposte. ...

