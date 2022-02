Traffico Roma del 21-02-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata interna tra la Nomentana alla rustica qui segnalato Inoltre un incidente all’altezza della A24 prudenza alla fine della via Giovanni XXIII per un veicolo in panne tra via Trionfale via Mario Fani in direzione San Giovanni in tangenziale rallentamenti tra viale di Tor di Quinto e viale della Moschea verso San Giovanni chiusa temporaneamente via della Balduina all’altezza di via Giulio Braida per una voragine divieto di transito da via Ugo De Carolis verso Piazza della Balduina diversi gli incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale Al momento in Piazzale Clodio lungo via Prenestina all’altezza di via Borghesiana dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna USB zio cura della c e della polizia locale di ...