Tornano a scendere ricoverati Covid in Umbria (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 183 a lunedì, tre in meno rispetto a domenica mentre salgono a otto, da sette, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il portale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022)in, 183 a lunedì, tre in meno rispetto a domenica mentre salgono a otto, da sette, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il portale della ...

