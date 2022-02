Tesla ancora sotto indagine, questa volta centrano le frenate fantasma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Potrebbe essere l’undicesimo richiamo solo negli ultimi cinque mesi: la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine per verificare se oltre 400.000 autoveicoli Tesla delle linee Model 3 e Model Y, introdotte nel mercato a partire dal 2021, debbano essere riportati in officina. I reclami ammontano a 354 ed indicano tutti lo stesso difetto: le “frenate fantasma”. Tesla rischia una nuova indagine per un possibile difetto alla frenata – ComputerMagazine.itAl momento un vero e proprio richiamo non è stato ufficializzato: si tratta di una valutazione preliminare avviata dall’Agenzia Governativa del Dipartimento dei Trasporti statunitense, la NHTSA, per verificare la fondatezza delle 354 segnalazioni giunte negli ultimi mesi che hanno indicato anomalie nel ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Potrebbe essere l’undicesimo richiamo solo negli ultimi cinque mesi: la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’per verificare se oltre 400.000 autoveicolidelle linee Model 3 e Model Y, introdotte nel mercato a partire dal 2021, debbano essere riportati in officina. I reclami ammontano a 354 ed indicano tutti lo stesso difetto: le “”.rischia una nuovaper un possibile difetto alla frenata – ComputerMagazine.itAl momento un vero e proprio richiamo non è stato ufficializzato: si tratta di una valutazione preliminare avviata dall’Agenzia Governativa del Dipartimento dei Trasporti statunitense, la NHTSA, per verificare la fondatezza delle 354 segnalazioni giunte negli ultimi mesi che hanno indicato anomalie nel ...

