Arriva nelle sale da lunedì 21 febbraio 2022) Arriva nelle sale da lunedì 28 febbraio con Wanted Cinema, in collaborazione con CAI (Club Alpino Italiano), Sul sentiero blu, l'emozionante viaggio di un gruppo di giovani autistici sull'antica via Francigena. Un documentario, per la regia di Gabriele Vacis e la produzione di Michele Fornasero per Indyca, che affronta con estrema delicatezza temi sociali e relazionali rispetto all'autismo. I protagonisti, insieme ai loro medici ed educatori, percorrono oltre 200 km a piedi in 9 giorni. Un cammino di crescita, tra fatica e divertimento, in cui affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. Oltre che scientifica, si è trattata quindi di un'esperienza profondamente umana volta a migliorare le relazioni delle persone autistiche.

"Sul sentiero blu": un viaggio incredibile per scoprire e comprendere l'autismo
Arriva nelle sale da lunedì 28 febbraio "Sul sentiero blu", l'emozionante viaggio di un gruppo di giovani autistici sulla via Francigena.

