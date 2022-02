Scompare John Charles – 21 febbraio 2004 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 21si spegne, attaccante gallese che in Italia ha vestito la maglie di Juventus e Roma Nella storia del calcio italiano sono davvero pochi i calciatori di origini britanniche capaci di sfondare, o quantomeno mantenersi ad alti livelli, nel nostro campionato. Uno di questi è sicuramente, attaccante gallese nato a Swansea il 27 dicembre 1931 e autentica stella del calcio Anni ’60.esordisce in carriera con la maglia del Leeds United nel 1948, squadra con cui rimarrà per quasi un decennio siglando 150 gol in 297 presenze. Nel 1957 approda quindi in Italia, alla Juventus. Il centravanti, dotato di grande forza fisica, abile nel colpo di testa e dal tiro potente e preciso, resterà legato ai bianconeri per ...