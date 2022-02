Sci di fondo | Coppa del Mondo Lahti 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo le Olimpiadi invernali di Pechino, ladeldi sci di, già abbondantemente guastata da un certo numero di rinvii, riprende in una delle sue sedi più iconiche, che è quella di, in Finlandia. Si resta per il più classico dei weekend: sprint-15 km. Si tornerà così ad assaporare l’aria della parte finale di stagione, quella che porterà verso la Norvegia e poi la Russia, dove in questo momento sono state fissate le finali, quelle stesse finali che nel 2021 non si sono potute disputare visto che la Cina era praticamente chiusa a tutto lo sport. Sono nevi che portano molti bei ricordi un po’ a tutti gli italiani, in particolare a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, qui fautori di diverse belle prestazioni. Ma i ricordi vanno anche molto più indietro nel tempo… Sci di ...