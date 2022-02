Pechino 2022, pene congelato per uno sciatore finlandese durante la 50km di fondo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un infortunio insolito e dolorosissimo. Remi Lindholm, sciatore di fondo finlandese, è arrivato a fine gara col pene congelato a causa delle condizioni climatiche estreme, in occasione della 50km maschile di fondo (accorciata a 30km, ndr) alle Olimpiadi di Pechino 2022. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Lindholm è arrivato 28° e ha avuto bisogno di un impacco termico al termine della gara per riscaldare un’area particolarmente sensibile del suo corpo. “E’ stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato“, ha detto Lindholm ai media finlandesi. “Si è trattato solo di lottare. Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile”, ha ammesso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un infortunio insolito e dolorosissimo. Remi Lindholm,di, è arrivato a fine gara cola causa delle condizioni climatiche estreme, in occasione dellamaschile di(accorciata a 30km, ndr) alle Olimpiadi di. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Lindholm è arrivato 28° e ha avuto bisogno di un impacco termico al termine della gara per riscaldare un’area particolarmente sensibile del suo corpo. “E’ stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato“, ha detto Lindholm ai media finlandesi. “Si è trattato solo di lottare. Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile”, ha ammesso. SportFace.

