Non è una mascherina per donne (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Abiti non tagliati per aderire alle forme del seno e dei fianchi delle donne. Maschere mal aderenti che causano tagli o piaghe al viso. Occhiali e camici troppo grandi, con conseguenti rischi nella protezione, di cadute e movimenti goffi e alterati. La maggior parte dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) è stata progettata per adattarsi agli uomini europei o statunitensi nonostante le donne costituiscano circa il 90% della forza lavoro sanitaria, e siano state in prima linea durante la pandemia di Covid-19. A delineare il desolante quadro è la no profit Women in Global Health con un sondaggio su circa 900 operatrici sanitarie di 59 Paesi. I risultati completi sono stati pubblicati sulla rivista Jama. Le donne hanno riferito anche che i camici e i Dpi obbligatori sono ostacoli all'uso del bagno o al cambio degli ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Abiti non tagliati per aderire alle forme del seno e dei fianchi delle. Maschere mal aderenti che causano tagli o piaghe al viso. Occhiali e camici troppo grandi, con conseguenti rischi nella protezione, di cadute e movimenti goffi e alterati. La maggior parte dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) è stata progettata per adattarsi agli uomini europei o statunitensi nonostante lecostituiscano circa il 90% della forza lavoro sanitaria, e siano state in prima linea durante la pandemia di Covid-19. A delineare il desolante quadro è la no profit Women in Global Health con un sondaggio su circa 900 operatrici sanitarie di 59 Paesi. I risultati completi sono stati pubblicati sulla rivista Jama. Lehanno riferito anche che i camici e i Dpi obbligatori sono ostacoli all'uso del bagno o al cambio degli ...

Advertising

Pontifex_it : Porgere l’altra guancia non è il ripiego del perdente, ma l’azione di chi ha una forza interiore più grande, che vi… - lauraboldrini : Ignorare una figura istituzionale perché donna è un grave atto di sessismo. Il ministro ugandese #Odongo, non stri… - borghi_claudio : Non so se anche i più convinti sostenitori del green pass si stanno rendendo conto che sta diventando tutta una far… - amoilcocco : volevo avere una relazione seria ma non con chiunque,quindi se non posso averla con lxi non l'avrò con nessuno:) - mario77785430 : @beppemarche @matteosalvinimi @FrancescoSaro Hai detto giusto... Nn si arriva a fine mese per le tasse pagate... Po… -