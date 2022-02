NBA, l’All Star Game nel segno di Kobe Bryant (Di lunedì 21 febbraio 2022) Premiato anche Steph Curry con un riconoscimento a lui dedicato Due anni senza Kobe Bryant, una assenza pesante nel mondo dello sport e nel mondo NBA. Un vuoto sentito ancora di più durante l’All Star Game. Non una edizione comunque ma quella del 75° anniversario in cui la lega ha festeggiato le sue stelle. Non solo, proprio a Kobe è stato anche dedicato un premio. A vincerlo, per la prima volta, Steph Curry, con 50 punti e il nuovo record di 16 triple. “Questo è decisamente speciale” – ha detto Curry – “Tutto in questo trofeo significa qualcosa in termini di vita e ciò che ha rappresentato, risultati sul campo”. Un premio per onorare la memoria dell’ex stella dei Lakers. Presente così la moglie Vanessa visibilmente commossa e tanti ex giocatori simbolo. Da Michael Jordan, fino a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Premiato anche Steph Curry con un riconoscimento a lui dedicato Due anni senza, una assenza pesante nel mondo dello sport e nel mondo NBA. Un vuoto sentito ancora di più durante. Non una edizione comunque ma quella del 75° anniversario in cui la lega ha festeggiato le sue stelle. Non solo, proprio aè stato anche dedicato un premio. A vincerlo, per la prima volta, Steph Curry, con 50 punti e il nuovo record di 16 triple. “Questo è decisamente speciale” – ha detto Curry – “Tutto in questo trofeo significa qualcosa in termini di vita e ciò che ha rappresentato, risultati sul campo”. Un premio per onorare la memoria dell’ex stella dei Lakers. Presente così la moglie Vanessa visibilmente commossa e tanti ex giocatori simbolo. Da Michael Jordan, fino a ...

