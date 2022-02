Mina Settembre | Serena Rossi | “Grandissimo lavoro di squadra” Sul set anche la sorella 

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sul set di, la fiction Rai ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, interpretata da. Le telecamere della trasmissione di RaiUno ‘Via delle storie’ hanno fatto visita alla troupe e al cast sul set allestito a Palazzo San Felice, al Rione Sanità di Napoli. Nei ciak la protagonista, in cappotto rosso e con una sciarpa multicolore diversa da quella indossata nella prima stagione della fiction, è in compagnia di Giuseppe Zeno (Domenico) e Nando Paone (Rudy Trapanese) oltre alla regista, Tiziana Aristarco, e all’irrefrenabile troupe. “Amo il rumore che il set produce, mi piace proprio. E in realtà riesco a concentrarmise, casomai, qualche secondo prima stavo ridendo e scherzando” ha precisato...

Poi è Max fidanzato di Titti (alias Valentina D'Agostino) in '' e Giancarlo Pantano in 'Speravo de Morì Prima' serie incentra sugli ultimi anni di carriera di Totti. Nell'autunno del ...Per Einaudi, ha pubblicato le serie del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone e di. Per Rizzoli, la serie Sara. Dai suoi libri, sono state tratte fiction televisive di ...Rai: brutte notizie per Serena Ross i. Fatta fuori dalla famosa serie tv. Ecco cosa è successo E’ la protagonista indiscussa si molte serie tv e di film. Clamoroso successo ...L’incontro con lo scrittore napoletano si terrà mercoledì 23 febbraio, alle 18.30, nell’auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano.