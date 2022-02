Maltempo in Campania, piogge anche nel weekend poi un assaggio di primavera: le previsioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) È ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 8 di oggi, lunedì 21 febbraio alle 14.00 di martedì 22 febbraio. Maltempo in Campania, tornano freddo e pioggia. Cosa ci attende nei prossimi giorni Le previsioni meteorologiche prevedono venti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) È ancora allerta meteo in. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 8 di oggi, lunedì 21 febbraio alle 14.00 di martedì 22 febbraio.in, tornano freddo e pioggia. Cosa ci attende nei prossimi giorni Lemeteorologiche prevedono venti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - Maltempo: Campania; allerta per vento forte e mare agitato - cronachecampane : Arriva il maltempo e il vento di burrasca in Campania e Pozzuoli chiude i parchi #maltempo #pozzuoli #UltimeNotizie - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Maltempo, allerta per vento forte e mare agitato LEGGI LA NEWS: - infoitinterno : Maltempo Campania: allerta per vento forte e mare agitato - infoitinterno : Maltempo Campania, allerta 21 febbraio per venti forti e mare agitato -