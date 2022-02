Luca De Meo - Non solo F.1: Alpine guarda anche altri campionati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non solo Formula 1 per Alpine nel prossimo futuro: il marchio transalpino potrebbe presto valutare un coinvolgimento nel Mondiale Rally e alla Dakar. A confermarlo è stato il ceo del Gruppo Renault Luca De Meo parlando con la stampa italiana ai margini della presentazione della nuova A522 di Formula 1. A Brivio un compito importante. Proprio a margine della presentazione della nuova monoposto di Formula 1, Luca De Meo ha dichiarato che l'idea è di fare dell'Alpine un punto di riferimento per tutto il mondo racing francese, non soltanto con la Formula 1 e l'Endurance come ora, ma con altre attività che abbiamo in mente e che vogliamo sia Davide Brivio a sviluppare: per esempio, vogliamo entrare, se ci saranno le condizioni, nel Campionato mondiale rally con la propulsione elettrica e partecipare alla ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 febbraio 2022) NonFormula 1 pernel prossimo futuro: il marchio transalpino potrebbe presto valutare un coinvolgimento nel Mondiale Rally e alla Dakar. A confermarlo è stato il ceo del Gruppo RenaultDe Meo parlando con la stampa italiana ai margini della presentazione della nuova A522 di Formula 1. A Brivio un compito importante. Proprio a margine della presentazione della nuova monoposto di Formula 1,De Meo ha dichiarato che l'idea è di fare dell'un punto di riferimento per tutto il mondo racing francese, non soltanto con la Formula 1 e l'Endurance come ora, ma con altre attività che abbiamo in mente e che vogliamo sia Davide Brivio a sviluppare: per esempio, vogliamo entrare, se ci saranno le condizioni, nel Campionato mondiale rally con la propulsione elettrica e partecipare alla ...

