Iran | jet militare si schianta contro una scuola | 3 morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iran jet

RaiNews

Tragedia in. Unmilitare si e' schiantato contro una scuola " nella zona residenziale di Tabriz " uccidendo due membri dell'equipaggio e un civile. Diversi passanti si sono radunati sul luogo dell'...... schiantandosi sull'edificio di una scuola in una zona residenziale della citt di Tabriz, nel nord del Paese, provocando la morte di almeno tre persone, compresi i due membri dell'equipaggio del. ...AN Iranian fighter jet crashed today in a residential area of the northwestern city of Tabriz killing three people, including two crew, state television reported. The head of the local Red Crescent ...Tragedia in Iran. Un jet militare si e' schiantato contro una scuola – nella zona residenziale di Tabriz – uccidendo due membri dell'equipaggio e ...